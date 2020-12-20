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Van'da kısıtlama sessizliği

Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.


Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar cuma akşamından itibaren evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü.


Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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