Van'da kitap okuma etkinliği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile üniversite öğrencileri, öğretmen, avukat, mühendis ve doktor gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllü bir grupla farkındalık oluşturmak amacıyla bir kafede kitap okuma etkinliği düzenlendi. Faaliyeti koordine eden çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, bu tür etkinliklerle amaçlarının hem çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem çocuklarda sosyal sorumluluk duygusu geliştirmek hem de toplumda kitap okuma farkındalığının oluşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eldemir, bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini belirtti.