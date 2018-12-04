Van'da kız ile erkek futbol müsabakaları sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Van'da birçok branşta düzenlenen okul sporları programı devam ediyor.

Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan gençler kız-erkek futbol müsabakaları sona erdi. Müsabakalara erkek kategorisinde 33 okul katılırken, kızlar kategorisinde ise 4 okul katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sanayi Semt Sahasında, kız-erkek kategorisinde gerçekleşen müsabakalar, çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda erkekler kategorisinde Van Spor Lisesi birinci, Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Edremit Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise Van Spor Lisesi birinci, Van Gölü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü, Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Dereceye giren okulların ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç ve Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir tarafından verildi.

Dereceye giren okulların bölge finallerinde Van'ı temsil edeceği belirtildi.