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Van'da koliler içerisinde 62 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi yaptığı operasyonda bir evin salonunda koliler içerisinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirdi.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada; ikametin salon kısmında bulunan koliler içerisine zulalanmış 124 paket halinde toplam 62 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.B. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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