Van'da kompozisyon ve mektup yarışması başvuruları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) koordinatörlüğünde İstiklal Marşı'nın kabulü konulu mektup ve kompozisyon yarışması düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü yıldönümü nedeniyle 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası ile ilgili mektup ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. TÜGVA koordinatörlüğünde yapılacak olan yarışma 2 kategori halinde olup; ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencileri katılabileceği belirtildi.

Etkinlikler kapsamında yarışmaya katılacak ortaokul öğrencileri mektup, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencileri de kompozisyon dalında yarışacak.

Yarışmaya katılanların en geç 9 Mart 2021 tarihine kadar eserlerini www.vantugva.org adresine göndermeleri istenildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yarışmanın kuralları ve amacı; milli mücadele ruhunu yaşatmak, öğrencileri Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı hakkında araştırma yapmaya sevk etmek, öğrencilerin milli duygularını mektup ve kompozisyon ile yansıtmalarını sağlamak, İstiklal Marşımızın sadece bir şiir ve marş değil, bir ulusun kurtuluş zihniyetinin sembolü olduğunu kavratmak, yarışma, tüm ortaokul ve lise öğrencileri ve üniversiteye arasında yapılacaktır. Yarışmaya katılan öğrencilerden ortaokul öğrencileri ecdada mektup lise ve üniversiteye hazırlık öğrencileri ise en az bir kıta özgün şiirlilerinin yer alacağı kompozisyon hazırlayarak yarışmaya katılacaktır. Elemeler; konuya hâkimiyet, konu bütünlüğü sağlama, milli hassasiyetlere vurgu yapma, imla ve noktalama kurallarına uyma kompozisyon yazma gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yarışmaya bir kişi en fazla bir eserle katılabilecektir. Yarışmaya üniversiteye hazırlık öğrencileri de katılabilecektir. Öğrenciler yarışmaya ve ödül törenine, sorumlu olan öğretmen veya okul yöneticilerinden birisi ile geleceklerdir. TÜGVA Van İl Temsilciliği yarışma şartnamesi üzerinde değişiklik hakkını saklı tutar. Yarışmaya katılım göstermek için 9 Mart 2021 tarihine kadar yarışmacıların www.vantugva.org adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. Yarışma ödül töreni 12 Mart 2021 günü yapılacaktır. Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonlar marifetiyle katılan öğrencilerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Değerlendirme Kurulu, kendi kategorilerinde ilk 10 dereceye giren öğrencileri belirleyecektir. Mektup yarışması kategorisi için 1. öğrenciye tam altın, 2. öğrenci yarım altın, 3. öğrenciye çeyrek altın. 4 ve 10 arasında dereceye giren öğrenciler için kitap seti verilecektir.

Kompozisyon şarışması kategorisi için 1. öğrenciye tam altın, 2. öğrenci yarım altın, 3. öğrenciye çeyrek altın 4 ve 10 arasında dereceye giren öğrenciler için kitap seti verilecektir” denildi.