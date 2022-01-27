Van'da konaklama sektörü bir araya geldi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, ‘Kültür-Turizm-Sanat-Medya Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında konaklama sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

‘Gelecek Turizmde' adı altında çalışma başlatan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ‘Kültür-Turizm-Sanat-Medya Buluşmaları' kapsamında kentteki konaklama sektörü ile bir araya geldi. DAKA'da düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, amaçlarının turizm noktasında kentin hak ettiği yere gelmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Özel sektörün birbirileri ile olan sorunları tespit edilip bu sorunların giderilmesi için gerekli girişimler yapılabildiği gibi vatandaşın turizm konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Turistin sadece yabancı uyruklu olmadığı, yerel turistlerin de olabileceği algısının yerleşmesi konusunda esnaf, turizm sektörü ve halk bilinçlendirilebilir. Yapılan bütün çalışmalarda özel sektör temsilcileri bulundurulabilir. Van'ın tanıtımı amacıyla yapılacak her türlü çalışmada özel sektör bulunmalıdır. Yine özel sektör tarafından oluşturulacak bir dernek ya da federasyon türü bir örgütlenme ile turizm sorunları aşılabilir” dedi.

Vanlı iş adamlarının yatırımlarını Van'a yapmalarının kentin turizminin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirten Uslu, “Turizm sektörü dediğimiz otel, acente ve turistik tesis arasında koordinasyonsuzluk olmamalı, turizm sektöründe çalıştırılan kalifiye eleman sayısının çoğaltılması gerekir. Özel sektör, turizmin gelişmesi için yapılan tanıtım çalışmalarına yeteri kadar katılmalı, turizm paydaşlarının birbirileri ile olan sorunları çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konaklama sektörü temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesi ile sona erdi.