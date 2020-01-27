Van'da konteyner yangını

Van merkez Edremit ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Konteyner yangını ihabrı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.