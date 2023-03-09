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Van'da konteyner yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Edremit ilçesindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Eskicami Mahallesi Başkan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde kurulu bulunan konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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