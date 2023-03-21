Van'da konuşma güçlüğü yaşayan hastalar tedavi ediliyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan Dil ve Konuşma Terapisti Polikliniğinde halk dilinde ‘kekemelik' ve ‘peltek' gibi konuşma güçlüğü rahatsızlığı bulunan hastalar tedavi ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya bakan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla bünyesinde birçok özellikli bölümü bulunduruyor. Türkiye'de genellikle özel merkezlerde bulunan Dil ve Konuşma Terapisti Polikliniği, yaklaşık 4 yıldır Van'da hizmet veriyor. Her ay yaklaşık 400 kişinin başvurduğu poliklinikte; çocuk ve yetişkinlerde görülen halk dilinde ‘kekemelik' ve ‘peltek' gibi konuşma güçlüğü yaşayanlar tedavi ediliyor.

“Ayda ortalama 400 kişi başvuruyor”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaları ileri bir merkeze sevk gerekliliğini ortadan kaldırma gayesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Konuşma bozukluğu olan, halk dilinde ‘kekeme' ve ‘peltek' konuşma veya işitme kaybı sonrası konuşma güçlüğü rahatsızlığı olan hastalara gerekli eğitimlerin verildiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Hastalarımız öncelikle kulak burun boğaz (KBB) bölümünden ilk muayenelerini olmaktadırlar. Daha sonra uzman hekimlerimizin yönlendirme ve önerileriyle polikliniğimizde bu hizmeti alıyorlar. Ayda ortalama 400 kişi başvuruyor. Bu sayı da polikliniğin ne kadar gerekli olduğunu bize göstermektedir. Bu açıdan hastanemizde böyle bir hizmet sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hastalarımıza şifalar diliyoruz” dedi.

Etkili ve güzel konuşmanın çok önemli olduğunu dile getiren Sarıkaya, “Özellikle çocuklar bu rahatsızlıktan dolayı etkileniyor. Diğer taraftan çocukların psikolojisinin bozulduğu ve içene kapanık bir kişiliği olduğunu biliyoruz. Bu şekilde ihtiyacı olan çocukların gelip tedavi olmalarını öneriyoruz. Çocukların yanı sıra bu hizmet yetişkinlere de veriliyor” diye konuştu.

“Gayemiz hastalarımızın hayat standartlarını ve mutluluğunu artırmaya yöneliktir”

Hasta kesiminin genellikle kekemelik ve bazı harfleri söyleyemeyen peltek gibi çocuklardan oluştuğunu ifade eden Dil ve Konuşma Terapisti Muhammed Ertaş ise “Hastalarımızı genellikle haftada bir kez seansa çağırıyoruz. Bu süreç ise bazen bir ay, bazen de bir sene sürebilir. Buradaki gayemiz hastalarımızın hayat standartlarını ve mutluluğunu artırmaya yöneliktir. 3 yaşından 70 yaş arası hastaların hepsine bakabiliyor. Hem yetişkin hem çocuk hastalarımız olabiliyor. Kekemelik şikayeti olan hastalarımız oluyor. Diğer taraftan ses kısıklığı olan, nörolojik dil sorunu yaşayan ve inme sonucu gerçekleşen konuşma ve anlama kayıplarının değerlendirilmesi ve terapi sürecine yönelik tedaviler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.