Van'da ‘Konut-İş Sendikası Bölge Temsilciliği' kuruldu

Van'da Tüm Belediye ve Konut İşçileri (Konut-İş) Sendikası Bölge Temsilciliği kuruldu.

Açıklamada bulunan Konut-İş Sendikası Van Bölge Temsilcisi Erdal Özbek, daha önce herhangi bir sendikaya üye olmadıkları için sıkıntılar yaşadıklarını ve başvuracak herhangi bir yerlerinin olmadığını söyledi. Van'da ilk defa bütün kapıcı ve konut görevlilerinin yer alacağı sendikanın Doğu Anadolu Bölge temsilciliğini aldıklarını belirten Özbek, “Gerekli bütün izinlerimizi gerek ilimizde gerekse il dışında aldık. Şu an Konut-İş Sendikası olarak Van'da bölge temsilciliğimizi kurduk. Tüm konut işçilerini sendikamıza bekliyoruz” dedi.

Kurulan sendika ile artık örgütleneceklerini ve haklarını arayacaklarının altını çizen Özbek, “Daha önce herhangi bir sendika üyeliğimiz yoktu. Çok sıkıntılar çektik ve hala da çekiyoruz. İşten çıkarmalar, maaşların asgari ücretlerin altında verilmesi, yaşanılabilir dairelerde oturamama gibi birçok sıkıntı yaşıyorduk. Sahipsizdik. Derdimizi kimseye anlatamıyorduk. Hep işten çıkarılma korkusuyla boyun büküyorduk. Bir asgari ücret talebinde bulunduğumuz zaman bile ‘işinize geliyorsa çalışırsınız' deniliyordu. İtiraz edemiyorduk. 10-15 yıllık çalışan arkadaşlarımız var. Tazminatlarıyla ilgili hiçbir şekilde çıkarmasınlar da ben hiçbir beklemiyorum diyen arkadaşlarımız var. Ama bundan sonraki süreçte iş verenlerle görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını kendileriyle konuşacağız ve bu sıkıntıları inşallah hep birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van'da yaklaşık 4 bin civarında konut işçisinin olduğunu vurgulayan Özbek, “Doğu Anadolu Bölgesini ele aldığımızda binlerce konut işçisi var. Şu anda yeni kurulmamıza rağmen 60 üyemiz oldu. Amacımız tüm konut işçilerini bir çatı altında toplamak ve onların haklarını aramak olacak. Onlara çağrım. Gelsinler, birleşelim. Bir olalım, hep yek olalım, toplu olalım ve haklarımızı alalım. Ben bu duygularla sendikamızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.