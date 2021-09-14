Van'da korkutan balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Van'ın Sarımehmet ile Koçköprü baraj göllerinde korkutan balık ölümlerinin, su sıcaklığının ani değişiminden kaynaklandığı ve balıkların şoka girerek öldüğü belirlendi.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Koçköprü ve Sarımehmet barajlarında balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi ekipleri tarafından ölümlerin yaşandığı bölgeye gidildi. Burada yapılan ilk incelemelerde barajların çevresinde ölmüş balık iskeletlerinin olduğu ve barajların kıyılarında balıkların su içerisinde sersemlemiş halde yüzdükleri ve bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesinin düştüğü görüldü. Ayrıca Koçköprü Barajı'nda suyun çekildiği yerlerde bazı cepler oluştuğu, bu ceplerde kalan sazanların öldüğü tespit edildi.

Kimyasal atık şüphesi yok

Sarımehmet ve Koçköprü barajlarında yerinde yapılan analizlerde (PH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk) herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Barajların çevresinde yerleşimin yoğun olmadığı ve böylece suya karışmış herhangi bir kimyasal atığın da olmadığı belirlendi. Ayrıca barajlarda su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesine gönderildi.

Şoka giren balıklar öldü

İncelemeler sonrası yapılan açıklamada; yerinde ölçülen parametre (PH, Ç.O, sıcaklık, tuzluluk, E. İ) değerlerinin sazangiller için uygun olduğu, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalında yapılan bakteriyel analizlerde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, balıkların ölümünün sudaki ani sıcaklık değişiminden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Öte yandan, balıkların kesin ölüm nedenlerinin üniversitede yapılacak diğer su analizlerden sonra daha kapsamlı olarak açıklanacağı bildirildi.