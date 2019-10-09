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Van'da korkutan ev yangını

Van’ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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