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Van'da korkutan yangın

Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.


Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Korkuya neden olan yangın, maddi hasara da yol açtı. İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki dumanı tahliye etmesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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