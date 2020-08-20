Van'da korkutan yangın

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen yangında 70 ton saman ile 5 bin bağ ot yanarken, mezra sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik (Gerdesan) Mahallesi'ne bağlı Ağıldere (Zıhıdan) mezrasında meydana geldi. Dün akşam saat 23:09'da sularında Adem Karabacak isimli vatandaşa ait saman ve ot yığınında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın mezra sakinleri tarafından söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yangının büyük olmasından dolayı Van merkezden takviye ekip talep edildi. Edremit Kurubaş ile Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edilirken, İpekyolu Grup Amirliği ekipleri ise hazır bekletildi. Sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda 30 ton beyaz beyaz saman, 40 ton yeşil saman ve 5 bin bağ ot yanarak kül oldu. Yangında mezra sakinleri korkulu anlar yaşarken, jandarma yangına ilgili tahkikat başlattı.