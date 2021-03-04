Van'da korkutan yangın

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir fırında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Atilla Bala'ya ait fırında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.