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Van'da korona virüs denetimleri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri korona virüs kapsamında kent merkezindeki AVM’lerde denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri korona virüs kapsamında kent merkezindeki AVM'lerde denetim yaptı.


Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri AVM'lerde temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerini gezerek sahiplerine sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu.


Denetimlerin kontrollü normalleşme süreci kapsamında 7/24 esasına göre devam edeceği belirtildi.

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