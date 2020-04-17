Van'da korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına ilişkin genelgesiyle semt pazar yerlerinde giyim ve oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi, pazar yerine maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması kararları alınmıştı. Alınan kararlar sonrası Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de semt pazarlarında denetim yaparak pazarcı esnafını ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, elle ürün seçmemeleri, maske takmaları ve pazara girerken el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı.

Pazara gelen vatandaşlar da pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ekiplerce uyarılarak içeri alındı.