Van'da korona virüs ‘hatırlatma dozu' çağrısı

Abdurrahman Biçer, korona virüs dolayısıyla hastanede yatanların riskli gruplardan oluştuğunu belirterek, bu grupların son doz aşılarını uygulamalarını istedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da yeniden korona virüs vakalarında bir artış yaşanıyor. Özelikle korona virüs salgınından etkilenen 60 yaş üzeri yaşlılar, yüksek tansiyonu bulunanlar, şeker hastalığı, akciğer hastalıkları bulunanlar ile kanser hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf olan riskli grupların son doz aşılarını olması tavsiye ediliyor. Van'da son dönemlerde hastanede yatan hastaların da bu riskli gruplardan oluştuğu belirtildi.

“Aşı hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor”

İHA muhabirine konuşan Aşı Birimi Genel Koordinatörü Dr. Abdurrahman Biçer, 3. dozların uygulandığı günden bu yana aşılanmaya ciddi bir rağbetin olduğunu belirtti. Dr. Biçer, “Rağbetimiz devam ediyor. Eş zamanlı bir şekilde de yaklaşık iki ay içinde yeni bir dalga oldu. Bu dalgadan dolayı hastanede yatan hastalarımız var. Bu hastaların tedavilerini bir yandan devam ettiriyoruz. Diğer yandan da aşı hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Gece gündüz demeden çalışmalarımız sürüyor. Son uygulanan pekiştirme dozu, ilk dozlar kadar etkili değil ama bu da yüzde 70-80 oranında etkilidir. O yüzden muhakkak bu dozları yaptırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Aşılamaya devam etmemiz lazım”

Eskisi kadar olmasa da korona virüsün devam ettiğini anımsatan Biçer, “Bu yüzden aşılamaya devam etmemiz lazım. Genelde hastanemizde yatan çoğu hastamız da riskli gruplardan oluşuyor. Önceden de olduğu gibi hipertansiyonu, şeker ya da önceden ağır bir ameliyat öyküsü olan hastalar ya da ciddi bir ‘immün yetmezliği' dediğimiz bağışıklama sorunları olan hasta grubunun daha hassas davranmasını bekliyoruz. Biz de çağrıda bulunuyoruz; başta bu grup olmak üzere, herkesin gelip bu dozları yapması gerekiyor” diye konuştu.