Van'da korona virüs konulu değerlendirme toplantısı

Dr. Mahmut Sönetçioğlu başkanlığında korona virüs salgınının seyri, aşılama, filyasyon çalışmaları ve alınan tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandeminin halen devam ettiğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Kademeli ve kontrollü normalleşme ile korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe uyarısında bulunan Sünnetçioğlu, “Bu noktada en önemli husus, hayatın olağan akışını virüse kaptırmayalım. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. İlimizde aşılama kapsamında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızdan aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemelerini öneriyorum” dedi.

Prof. Dr. Sünnetçioğlu; kronik kalp hastalığı, diyaliz, kronik akciğer hastalığı, karaciğer bozukluğu, kronik tansiyon rahatsızlığı gibi hastalığı bulunan kişilerin risk grubu içerisine girdiğini belirterek, “Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı ‘Nasıl aşı olurum?' rehberine göre aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına giriş sağlanarak aşı durumu bilgilendirme özelliği bulunmakta veya öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması ile aşılarını olabilirler. Aşılarınızı ihmal etmeyin. Bir can kaybı bile bizi çok üzüyor. Özelikle sıcak havaların başlaması ile vatandaşlarımız, yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıdır” diye konuştu.