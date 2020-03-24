Van'da korona virüse karşı evde sağlık ve nakil hizmeti

Kısa bir zamanda hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan küresel salgın korona virüse karşı Van Büyükşehir Belediyesi de 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce binlerce hastaya ulaşarak, evde bakım ve hasta nakil hizmetini salgın süresince de daha aktif tuttu. KOAH, alzheimer, kanser gibi hastalıklar sebebiyle yatağa bağımlı hastaların rutin olarak evde bakım hizmetiyle sağlık kontrolleri yapılırken, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar da tam donanımlı ambulanslarla evden alınıp hastanelere taşınıyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki kanser hastası Mehmet Salih Alğan, belediye sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Polikliniğine götürdü. Alğan, hastanede yapılan tedavisinin ardından tekrar evine bırakıldı.

Evde bakım hizmeti kapsamında ise Serhat Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Selahattin Çelenk isimli vatandaşın da evinde tedavisini yapan ekipler, aileyi korona virüs salgınına karşı tedbirli olması konusunda bilgilendirdi.

Ekiplerin rutin olarak 2 yıldır hastaları evde tedavi ettiklerini ifade eden hasta yakını Abdulhalim Çelenk, salgından sonra belediye ekiplerinin konuya daha çok duyarlılık gösterdiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.