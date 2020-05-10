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Van'da korona vüris tedavisi alan anneye moral

Van’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı bir annenin ’Anneler Günü’ kutlandı.

Van'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı bir annenin 'Anneler Günü' kutlandı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde korona virüs tedavisi gören yaşlı anne çocukları ve torunlarıyla görüştürüldü. Yaşlı anne, telefon aracılığıyla görüntülü konuştuğu torun ve çocuklarıyla moral kazandı. Görüntülü görüştüğü ailesiyle moral bulan anneyi, Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

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