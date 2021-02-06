Van'da koruma altındaki dağ keçileri için yem bırakıldı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesinde yem sıkıntısı yaşayan dağ keçileri için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde olduğu gibi, Gürpınar ilçesi dağlık alanlarda yaşayan yaban dağ keçilerinin yaşadığı bölgeye bin 500 kilo kaba yem ve yonca bıraktı. Dik ve engebeli araziye yemleri Geçkenli Mahallesi'nden ayarladıkları 1 at ve 1 eşekle taşıyan görevliler, yemleri arazinin belli bölgelerine dağıttılar. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü aynı zamanda yaban hayvanlarının herhangi bir sorun var mı yok mu denetleme yapmakta. Bugün de Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi tarafından Gürpınar'ın Çepkenli Mahallesi'nde bulunan dağ keçilerinin hem kontrolünü yapmak hem de biraz yem bırakmak amacıyla bende de bu programa katıldım. Burada eskiden dağ keçilerinin varlığı bile belli değilken, daha önceleri 3-4 keçiden bahsedilirken korumaya bağlı olarak hem Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'nün Van şubesinin, hem jandarmanın hem de buradaki vatandaşlarının sahip çıkmasına bağlı olarak sayıları epey artmış. Burada yaklaşık büyük bir sürü şeklinde yaşlıları, erkekleri, dişileri, oğlakları şeklinde görülmekte. Tabii biz buraya gelirken elimiz boş gelmedik. Onlara da yiyecek getirdik. Getirdiğimiz yemleri ulaşabilecekleri bölgeye bırakıldı. Dağ keçilerinin burada çoğalmasının sebebi vatandaşların bilincinin artması. Yani bunları misafir olarak kabul etmeleri ve avlanmamalı, Doğa Koruma Milli Parkların takip etmesi ve burada en önemlisi jandarmanın yani güvenlik güçlerinin bunlara sahip çıkması ve korumaya sağlamasıyla dağ keçilerinde önemli bir artış oldu” dedi.

“DKMP tarafından 2021 yılında doğaya 11 ton yem bırakıldı”

Sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi için, Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) Genel Müdürlüğü her yıl yaban hayatını destekleme çalışmalar yürütüyor. DKMP Van 14. Bölge Müdürlüğü, kış mevsimi sebebi ile beslenme sıkıntısı çeken yaban keçilerine yönelik yürütülen yemleme çalışması kapsamında yaban keçilerine bin kilo besi yemi doğaya bırakıldı. 2021 kış döneminde Van bölgesine yaklaşık 11 bin kilo yem doğaya bırakıldı. Yaban hayatını koruma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam diyor.