İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ‘köy yoğurdu' denetimi

Van’da ‘köy yoğurdu’ adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.

Van'da ‘köy yoğurdu' adı altında satılan sağlıksız ve etiketsiz yoğurtların denetimi devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin katılımlarıyla “köy yoğurdu” adı altında piyasaya sunulan, hijyenik olmayan koşullarda üretilen ve sağlık açısından olumsuz etkileri olan plastik kovalarda ambalajlanan etiketsiz ürünler konusunda denetim yapıldı. Bu ürünlerin satışının tespit edildiği işletmelere yasal mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanarak, çeşitli gramajlarda 110 kova ürün imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.