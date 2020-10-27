Van'da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Ters Lale Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya 13 ilçe müdürü ve 9 şube müdürü katıldı. İl müdürlüğünün faaliyet alanına giren konular ile “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında il ve ilçe müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler hakkında değerlendirme yapıldı. Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile en çok küçükbaş hayvana sahip Van'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “her bir vatandaş için bir küçükbaş” hedefi doğrultusunda 5 yılda Van'da küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon arttırılması için yapılacak olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ile 100 bin TL'ye kadar faizsiz olmak üzere 150 bin TL'ye kadar kredi kullandırılarak işletmelerini 100 koyuna tamamlamak isteyen ve şartları uygun olan üreticilerin Van Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol şartlarına uygun başvurularının alınması ve başvuru sonrası il ve ilçelerde değerlendirilme komisyonlarının oluşturularak başvuruların sonuçlandırılması, koyun alınacak damızlık işletmelerin ve kuruluşların belirlenmesi ve uygun başvuruların gerekli kredi işlemleri için Ziraat Bankasına bildirilmesi konuları detaylı görüşülerek yol haritası belirlendi.

Toplantıda 2020 yılı tarımsal destekleme başvuruları ve ödemeleri için belirlenen takvimlere uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, küpe ve aşı uygulamalarında yılsonu hedeflenen rakamların üzerinde aşı ve küpe yapılması için yapılması gerekenler, özellikle salgın sürecinde daha hassas bir durum haline gelen halk sağlığının temini için gıda denetimlerinin daha etkin yapılması, Bakanlıkça yürütülen gıdanı koru kampanyası için yapılan çalışmalar, çiftçi eğitimlerinin salgın kuralları dikkate alınarak yapılması ile birlikte yapılan diğer tarımsal faaliyetlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.