Van'da ‘Kültür ve Sanat Yarışmaları' bölge finali

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın 5. etabı olan Doğu Anadolu bölge finali kapsamında yapılan Türk müziği, şiir ve tiyatro yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Doğu Anadolu bölge finali yarışmalarına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eravcı, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Ahmet Uzak, Daire Başkanı Osman Çetiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. 4 farklı kategoride Malatya, Ardahan, Bingöl, Kars, Bitlis, Iğdır, Muş, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Tunceli, Van ve Ağrı'dan gelen gençlerin katılımı ile 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan bölge finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eravcı, Gençlik Çalışmaları Daire Başkanı Ahmet Uzak, Daire Başkanı Osman Çetiner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gençlik merkezleri müdürleri ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eravcı, ''Gençlerimizin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlediğimiz yarışmalar; öncelikle il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali olmak üzere toplam 3 aşamada gerçekleştiriliyor. Bugün Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organizasyonluğunda 14 ilimizin katılım sağladığı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Doğu Anadolu Bölge Finali yarışmalarını gerçekleştirdik. İl ve grup final yarışmalarında gençlerimizin performanslarını alanında uzman kişilerin oluşturduğu jüriler değerlendirirken, Türkiye finallerinde ise ünlülerden oluşan jürilerimiz değerlendirecek. İl yarışmasında birinci olanlar grup finaline, gruplarda birinci olanlar da Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmış olacaklardır. Türkiye birincileri ise, yurt dışı gezisiyle ödüllendirilecek” dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının bölge finalinin en güzel şekilde tamamlandığını belirterek, “Gençlerimiz şiir, tiyatro, bilgi ve müzik kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya yarışarak kendi hünerlerini juri üyelerimize en güzel şekilde sergileyerek birinci olmak için mücadele ettiler. Gruplarında birinci olarak kendi illerini; Türkiye finallerinde temsil edecek olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonun ilimizde gerçekleşmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımıza ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.