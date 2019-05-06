Van'da ‘Kulüpler Arası Halkoyunları Bölge Yarışmaları' sona erdi

Van'da 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Kulüplerarası Halkoyunları Bölge Yarışmaları' sona erdi.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve hafta sonu Nur Tatar Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonluğunu yaptığı yarışmaya Hakkari, Muş, Şırnak, Van, Bingöl ve Bitlis illerinden 500 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve iki gün boyunca devam eden yarışmalar sonunda, minikler geleneksel düzenlemesiz dalda 88.40 puan ile Van Tuşba Sanat Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 86.40 puanla Beytüşşebap Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 85 tam puan ile Çevlik Halay Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü olurken, minikler geleneksel düzenlemeli dalda ise 88.20 puanla Van Tuşba Sanat Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 83 tam puan ile Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 82.80 puanı ile Bingöl Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Yıldızlar geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise 88.20 puanı ile Bingöl İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü birinci olurken, 86.20 puanı ile Dideban Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 82.80 puanla Hakkari Şemdinli Halk Eğitim Merkezi üçüncü oldu. Yıldızlar geleneksel düzenlemeli kategorisinde de 87 tam puan ile Van Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 83.60 Bingöl Halkoyunları Araştırma Spor Kulübü ikinci, 81.40 puanı ile Muş Folklor Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.

Gençler geleneksel düzenlemesiz dalda 91 tam puanla Hakkari Colemerig Gençlik ve Spor Kulübü birinci, 88.80 puanla Bingöl Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 87 tam puanla Bingöl Çevlik Halay Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü olurken, gençler geleneksel düzenlemeli kategorisinde ise 88 tam puanla Van Gençlik Merkezi Spor Kulübü birinci, 85 tam puanla Hakkari Çukurca Belediyesi Spor Kulübü ikinci ve 82.20 puanla Muş folklor Spor Kulübü ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda 500 sporcunun katılımı ile iki gün boyunca Nur Tatar Spor Salonunda yapılan yarışmalarda birinci olan iller, Türkiye Halkoyunları Federasyonu tarafından ilerleyen tarihlerde yapılacak olan Halkoyunları Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren illere ödülleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir, Halkoyunları Federasyon yetkilileri, il dışından gelen hakem ve gözlemciler, Spor Şube Şefi Mustafa Kazancı ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.