Van'da Kulüpler Arası Halkoyunları İl Birinciliği Yarışması

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen il yarışmalarında büyükler geleneksel kategorisinde başarı gösteren İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Urartu Sanat Halk Dansları Topluluğu, Van'ı bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren ekiplerin ödülleri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir ve Türkiye Halkoyunları temsilcileri tarafından verildi. İl müsabakalarında kategorilerinde birincilik elde eden ekipler, ilerleyen günlerde yapılacak bölge şampiyonasına katılacak.