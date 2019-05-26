Van'da “Kumar ve Tombala” uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kumar/tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane gibi dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi ve Ramazan ayının gelişi ile birlikte huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Türkiye genelinde 25 Mayıs 2019 günü 22.00-01.00 saatleri arasında “Kumar ve Tombala” uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için suç işleme amacındakilerin caydırılması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde 83 personel ve 29 ekip katılmıştır. Uygulama neticesinde; 71 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenmiş, 763 şahıs sorgulanmış, 2 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde 2 adet tombala makinesi ele geçirilmiş, 345 TL paraya el konulmuş, tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynatan 6 kişiye adli işlem yapılmış, kumar oyunu oynayan 55 Kişiye Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre 17 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz denetimler aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.