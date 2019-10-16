Van'da kundaklama girişimi

Van'da bir iş yerinin kundaklama girişimi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle engellendi.

İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Ayaz 4. Sokakta bulunan Vehdi Aras'a ait işyeri, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanmak istendi. Kepenkleri kapalı olan işyerinin önüne benzin dökülerek yakılmaya çalışıldığını gören vatandaşlar, olayı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek iş yerine sıçramasını önledi.

Kundaklama girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili polis soruşturma başlattı.