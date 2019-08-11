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Van'da kurban bayramı

Van’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramını büyük bir sevinçle karşıladı.

Van'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramını büyük bir sevinçle karşıladı.


Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van'da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.


Güneşin doğmasıyla camilere giden vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.


Namazın ardından bayram hutbesi okuyan cami imam hatibi, Kurban Bayramının öneminden söz ederek, özellikle kurban ibadetini yerine getirirken kesim esnasında kurbana şefkat ve merhamet gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu. Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar, mezarlıkları da unutmayarak vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

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