Van'da ‘Kurtuluş Günü' coşkusu

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü törenle kutlanırken, gaziler ise ilk defa protokolle birlikte geçiş törenini selamladı.

Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, Asayiş Bando Komutanlığının mini konseri ve halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı. Daha önce düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, geçiş töreni ile sona erdi.

Geçiş töreninde ilk defa gaziler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte selam durdu.

Öte yandan, 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleri çerçevesinde otizmliler de geçiş töreninde yer aldı.