Van'da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Valilik bahçesinde, organize sanayi bölgesi hizmet binasında ve Van'a bağlı 13 ilçede kurulan stantlarda 6 kişilik gruplar halinde 35 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı. Salı günü sabah saatlerinde kurulan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme stantlarında 4 günde toplam 240 bin kişiye Biontech aşısı uygulandı.

Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.