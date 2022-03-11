Van'da kurumlar arası basketbol turnuvası

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' başladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin verimliliği ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Basketbol Müsabakası', Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Takımı arasında başladı. Edremit ilçesi Nur Tatar Spor Salonunda yapılan ve toplamda 14 kurumdan yaklaşık 196 sporcunun katıldığı müsabakalar, 40 dakikalık 4 periyot halinde oynanacak.

Renkli görüntüler eşliğinde başlayan karşılaşmanın ilk yarısını 23-16 önde kapatan Van Büyükşehir Belediyesi, ikinci devrede de kontrollü bir oyunla üstünlüğünü koruyup parkeden 49-44 ayrıldı.

Van'da kamu kurumları ve STK'lara yönelik sportif aktivitelerin artarak devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “İlimizdeki sosyal ve sportif aktiviteleri artırmak, tüm kamu kurumları arasında kaynaşmayı sağlamak ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla müdürlüğümüz ve ilgili il temsilciliklerimiz ile faaliyet programımıza aldığımız basketbol turnuvası Nur Tatar Spor Salonumuzda, Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât takımlarımız arasındaki karşılaşma ile başladı. Basketbol turnuvamızın hemen ardından masa tenisi, voleybol ve yüzme branşlarımızın faaliyetleri ile devam edecektir. Müdürlüğümüz tarafından kurumlarımıza yönelik gerçekleştirilen spor organizasyonlarına katılımlar bir hayli yüksek. Bu tür faaliyetlerimizin tüm kamu kurumları arasında kaynaşmayı sağlamak için güzel bir fırsat olacağına inanıyoruz. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz tüm organizasyonlarda her zaman desteğini hissettiğimiz Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, organizasyonumuza katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, turnuvalara katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.