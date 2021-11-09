Van'da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bakım ve peyzaj çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki refüjlerde kötü görüntüye neden olan kurumuş ağaçları köklerinden sökerek yerlerine yenilerini dikti. Şerefiye, İkinisan, Cumhuriyet ve Hacıbekir caddeleri yapılan yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuştu.

Esnafın ağaç köklerine deterjanlı su dökülmemesi konusunda uyarıda bulunan Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, “Ağaç kurumalarındaki önemli bir etkende esnafın dükkanlarını temizledikleri deterjanlı suyu caddede bulunan ağaçların altına dökmesidir. Dükkanlarını deterjanlı su ile temizleyen esnaf, pis suyu lavaboya boşaltmak yerine cadde üzerinde bulunan ağaçların altına döküyor. Bu nedenle birçok ağaç kuruyor. Hem pis koku hem de deterjan içeren atık suların ağaç diplerine dökülmemesi konusunda esnafımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.