Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu

Van'ın Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 iş yerinin çatısı uçtu.

Van'da gece boyu etkisini sürdüren şiddetli rüzgar maddi hasara yol açtı. Bugün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Şabaniye Caddesi üzerinde bulunan 3 dükkanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğunu fark eden esnaf, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Esnaf, vatandaşların da yardımıyla düşen çatının parçalarını topladı. O sırada kimsenin dışarıda olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çatı parçalarının bir aracın üzerine düşmesi ise maddi hasara yol açtı.

Konuya ilişkin konuşan Ömer Duman isimli esnaf, öncesinde küçük bir kasırganın olduğunu ve ardından her yerin tozla kaplandığını belirtti. Camların sallanmasıyla dükkânının arkasına doğru ilerlediğini ve ardından dışarı çıkarken çatının uçtuğunu gördüğünü ifade eden Duman, o sırada kimsenin dışarıda olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.