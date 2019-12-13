Van'da laboratuvar açılışı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan laboratuvar törenle açıldı.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle endüstriyel teknik eğitim, okul ve kurumların motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "EML'miz Geleceğin Yıldızı" çerçevesinde Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde laboratuvar açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi Eğitim Koordinatörü Raşit Uzunoğlu, 2014 yılında hayata geçirdikleri proje kapsamında 31 ildeki mesleki ve teknik Anadolu lisesinde laboratuvar açma kararı aldıklarını söyledi. Uzunoğlu, “Teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmalarına katkı sağlamak ve sektöre kalifiye elaman yetiştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığımız ‘EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesi çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında toplam 31 okulda laboratuvar kurduk. Bugün de bu laboratuvarlardan birinin açılışı için Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sizlerle birlikteyiz. ‘EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesiz çerçevesinde yalnızca laboratuvar kurmuyoruz, teknolojik eğitim için özel ekipmanlarla donatıyoruz. Her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlıyoruz. Proje kapsamındaki alan şefleri ve proje öğretmenlerini, Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin yüksek teknoloji ile üretilen araç model ve sistemleri konusunda her yıl düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Tüm Mercedes-Benz ailesi olarak bu projemize çok değer veriyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı olmalarına katkı sağlamak, istihdama katılmaları için destek olmak bizleri çok mutlu ediyor. Projemiz kapsamında bugüne kadar 2 binden fazla öğrenci eğitim aldı. Bine yakın öğrenci bayilerimizde staj yaptı, yaklaşık bin 600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105 öğrenci bayilerimizde işbaşı yaptı. Gençlerimizin uluslararası standartlara sahip, başarılı yetişkinler olmaları için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Umarım bizim gibi şirketlere örnek oluruz, gençlerimizin aldığı destekler artar ve çeşitlenir. Bu önemli günde bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi.

Atölyenin kurulmasında maddi ve manevi destek veren Vangölü Araçlar Servisi Müdürü Sertaç Kartal ise, tek amaçlarının gençlerin daha iyi ve donanımlı yetişmelerine katkı sunmak olduğunu söyledi. Kartal, “Bu hizmet inşallah başka okullarımıza da nasip olur. Amaç, genç arkadaşlarımıza yeni teknik ve bilgi edinmelerini sağlamak, çalışma hayatlarında daha kolay, daha kalifiye eleman olarak yetişmelerine katkı sunmaktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, günümüzün en büyük sıkıntısının kalifiye eleman sıkıntısı olduğuna değindi. Diplomalı işsiz sayısının çokluğundan söz eden Tevke, Mercedes-Benz A.Ş.'nin Türkiye genelinde gençlerin kendilerini geliştirme ve iş sahibi olması anlamında attığı adımın son derece isabetli olduğundan söz ederek, bu yönde Van'da açılan atölyenin öneminden bahsetti. Anne babaların çocukların meslek seçiminde karar mercisi olduğundan söz eden Tevke, “Bu çocuklarımız Mercedes'in son model motorları üzerinde kendilerini geliştireceklerdir. Bu imkanları anne babaların da görmesini sağlayın. Bu anlamda Mercedes ailesine teşekkür ediyoruz. Bu sıradan bir atölye açılışı değil, bu işler gençlerin iş sahibi olmasına katkı sunmaktadır. Çocuklarımız son model kamyonun ve motor aletlerinin üzerinde çalışma yapacaklar. Mercedes'in burada atölye açması demek, bu gençlerin iş bulma imkanına kavuşması demektir. Bizim burada yaptığımız işler bu çocukların bir ekmek sahibi olması demektir. Diplomalı işsizliğin önüne geçmektir. Ciddi manada yurt dışına döviz çıkışımızın engellenmesidir. Çocuklarımız burada sadece motorun nasıl sökülür, takılır işini yapmayacak, aynı zamanda parça üretimi de yapabilecektir. Bu atölyeleri Ar-Ge üssü gibi düşüneceğiz. Yeni fikirler oluşturacak, yeni fikirlerle Mercedes de dahil motorların parçalarına da yön verme şekilleri de ortaya çıkacaktır. İnşallah bu gençler bizim istikbalimize güvenle baktığımız yarınlarımız olacaktır. Çocuklarımız burada son derece donanımlı yetişecek, ileri ki süreçte edindikleri meslek farklılığı ile mumla aranır duruma gelebilsin. Şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek bir atölye olmasını temenni eder, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada yeni bir eğitim meşalesini hep beraber yakmış oluruz” şeklinde konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Şefik Eren, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni, plaket takdiminin ardından atölyelerin gezilmesiyle son buldu.