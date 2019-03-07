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Van'da lapa lapa kar yağışı

Van’da sabah yüzünü gösteren güneşin ardından lapa lapa yağan kar herkesi şaşırttı.

Van'da sabah yüzünü gösteren güneşin ardından lapa lapa yağan kar herkesi şaşırttı.


Batı illerinde bahar havası yaşanırken, Van'da öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar, “Batıda çiçekler açarken burada kar yağıyor. Kar da doğunun güzelliğidir” dedi.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini bildirirken, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı uçak seferlerinde rötar yaşandı.


Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

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