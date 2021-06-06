Van'da LGS heyecanı

Türkiye geneli düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında Van'da da 25 bin 160 öğrenci ter döktü.

Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olacak 25 bin 160 bin öğrenci sınava girdi. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sabahın erken saatlerinde velileriyle sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı.

Maske takan öğrenciler güvenlik görevlilerin ilk kontrolüyle okula alınırken, tedbirler nedeniyle veliler okul bahçesine dahi alınmadı.

Sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul önünde bekleyerek çocuklarının başarısı için dua etti.