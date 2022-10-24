Van'da lokanta ve restoran denetimi

Vanlıların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte hizmet veren lokanta ve restoranları denetledi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde lokanta ve restoranlarda kullanılan ürünler, büyük bir titizlikle kontrol edildi.

İşletmeleri tek tek gezen ekipler; hijyen kuralları, gramaj, işletme belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ayrıca 153 zabıta şikâyet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor.