Van'da madde bağımlılığı eğitimi

Van'da, Hayatın Renkleri Solmasın Derneği ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yapılan proje çerçevesinde madde bağımlılığı eğitimi verildi.

DAKA'da düzenlenen eğitimde konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, bağımlılıkla karşılaşan kişilere eğitim verileceğini ifade etti. 5 gün boyunca sürecek olan eğitim ile amaçlarının bağımlılıkta çalışan insan kapasitesini geliştirmek olduğunu dile getiren Ögel, “Güçlü insan kapasitesi ile bu tür sorunlarla başa çıkmak çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle burada bağımlılığa karşı insanların doğru tepkiler vermesi, doğru müdahale yöntemleri kullanması, etkin bir şekilde izlemesi ve onları iyi bir şekilde tedavi etmesi Van için çok hayırlı olacaktır” dedi.

Hayatın Renkleri Solmasın Dernek Başkanı Ali Osman Turgut ise, özellikle madde bağımlılığına karşı mücadele amacıyla derneği kurduklarını vurgulayarak, “Madde bağımlılığı bir hastalıktır. Biz de bunun üzerine çalışmalar sergiliyoruz. Amacımız; gençlerimiz, çocuklarımız yoldan çıkmasın, kötü alışkanlıklar edinmesin ve kötü maddelere bulaşmasın diye kendilerine yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Her hastalığın olduğu gibi bu hastalığın da bir çaresi, bir doktoru vardır. Bu çalışmalarımız kapsamında DAKA'ya verdiğimiz bir projeyle 5 günlük eğitim vereceğiz. Bu konu bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Projenin dışında madde bağımlılığı ile ilgili okullarda da etkinlikler yapacaklarının altını çizen Turgut, “Ailelere buradan seslenmek istiyoruz. Bu hastalığı saklamasınlar, bize ulaşsınlar. Kendilerine her türlü destek ve yardımda bulunacağız. Bunun yanında ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dernek yöneticilerinden ve sağlık çalışanı M. Salih Turğut da, bu hastalığa yakalanan gençlerin nasıl alıştıkları, nerden bulaştıklarını daha çok bunun çaresini bulmak amacında olduklarını söyleyerek, “Bu madde müptelasına karşı elimizden geldiğince çalışmalar yürütüyoruz. Burada da eğitimcilere yönelik eğitim veriyoruz. Daha sonraki süreçte burada eğitim gören arkadaşlarımız, bölgede eğitim verecekler. Gençler ayrı bir renktir ve özeldir. Bu amaçla gençlerin rengi solmasın anlamında derneğimizin ismini bıraktık. Amacımız bu beladan gençlerimizi, çocuklarımızı korumaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim, soru cevap ile sona erdi.