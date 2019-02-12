Van'da madde bağımlılığı ile mücadele protokolü imzalandı

Van'da Hayatın Renkleri Solması Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘Madde bağımlılığı ile mücadele' protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Osman Turgut, 2017 yılından itibaren Van'da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “34 kişiden oluşan gönüllü ekibimizle çalışmalarımızı genellikle okullarda, camilerde, Kur'an kurslarında ve gençlik merkezlerinde yürütüyoruz. Burada gençlere ne yapabiliriz, bu gençleri topluma nasıl kazandırabiliriz yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapılarını bize açtı. Çünkü bu mücadele sadece bir deneğin ya da bir kişinin tek başına yapabileceği bir çalışma değildir. Amacımız kurumlar arası işbirliğini nasıl sağlayabiliriz, birlikte ne yapabiliriz, koordinasyonu nasıl etkili bir şekilde kullanabiliriz yönündedir. Bizler, madde bağımlılığı ile mücadele anlamında en etkili silahımız spordur diyoruz ve bu anlamda ilk protokolümüzü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptık. Ben bu anlamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, protokolün hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.