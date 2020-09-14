Van'da mahalle tabelaları yenileniyor

Van'da kış aylarında karla mücadele çalışmalarında zarar gören ve eskiyen mahalle yön tabelaları yenileniyor. Mahalle yollarının tanıtılması ve güvenli bir şekilde kullanılması için bahar aylarından bu yana çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, mahalle yollarında kar direği ve mevzuata uygun olmayan mahalle isim tabelalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı çalışma programı kapsamında 13 ilçenin mahalle yollarına yaklaşık 13 bin kar direği dikildi. Yol güvenliğini sağlayan kar direklerinin yanı sıra 2 etaptan oluşan çalışmalarla kırsal mahallelerin girişlerine isim ve yol bilgilerini içeren tabelalarında kurulumu sürüyor.

Tanıtım tabelalarında eskilerinde olduğu gibi yörenin Kürtçe ismine de yer veriliyor. Tabelalar Karayolları Genel Müdürlüğünün mevzuatına uygun bir şekilde yapılıyor.

Ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, çalışmaların yaklaşık bir yıldır devam ettiğini söyledi. Yön levhalarının, sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapıldığını söyleyen Özvan, ‘‘Kırsalda bulunan mahallelerimizin yollarında yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yön ve kar direği çalışmalarını da mart ayından bu yana sürdürüyoruz. Çalışmalarda yaklaşık 17 bin kar direği dikeceğiz. Bunun yanı sıra Kürtçe içeriğe sahip tanıtım tabelalarının da kurulumu sürüyor. Bazı yayın organlarında Kürtçe tabelaların söküldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı lokal olarak mevzu olan yerde hata sonucu bir görüntü ortaya çıkmıştır. Aslında mart ayından bu yana tanıtım tabelaları yan yana Türkçe ve Kürtçe içeriklidir. Kürtçenin tabelalardan kaldırılması söz konusu değildir. Tabela değişim çalışmalarımızı ay sonuna kadar tamamlayacağız'' ifadelerini kullandı.