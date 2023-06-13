Van'da mahsur kalan güvercin ile kedi kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde klima motoruna ayağı sıkışarak mahsur kalan güvercin esnaf tarafından, elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir iş yerinin klima motoruna ayağı takılan bir güvercinin uçamadığını gören esnaf hemen harekete geçti. Uzun bir merdiven alarak güvercinin bulunduğu yere çıkan bir esnaf güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan güvercin kanat çırparak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Karşıyaka Mahallesi'nde bir kedinin yaklaşık 10 metre uzunluğundaki elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven ile kediye ulaşıp, kurtardı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.