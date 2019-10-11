Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı

Şerefiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, burada sıkıştı. Araçta kedi sesi geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından motor kısmında sıkışan kediyi kurtardı.

Ayrıca Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Muradiye İtfaiye Grup

Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.