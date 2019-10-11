İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtardı.


Şerefiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, burada sıkıştı. Araçta kedi sesi geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından motor kısmında sıkışan kediyi kurtardı.


Ayrıca Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Muradiye İtfaiye Grup


Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.