Van'da matematik profesörleri yetişecek

Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla İMKB Fen Lisesinde öğrencilerin matematik dersinde daha fazla başarı göstermelerine yönelik bir toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van YYÜ işbirliği ile fen lisesi öğrencilerinin başarılarının arttırılmasına yönelik İMKB Fen Lisesinde Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda fen lisesi öğrencilerinin matematikte daha fazla başarı elde etmeleri için önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bir süre önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandığını anımsattı. Daha önce üniversitede kentin eğitim sorunlarına yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Rektör Şevli, “Hocalarımız Van'ın eğitim sorunlarının röntgenini çekmiş durumdalar. Bugünkü toplantımız özellikle fen lisesindeki başarılı öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı sağlaması için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız” dedi.

“TUBİTAK ödülleri sürekli Van'a verilecek”

Merkezde faaliyet gösteren 3 fen lisesinin TUBİTAK'tan destek alarak bilim fuarları düzenlemesi gerektiğinin altını çizen Şevli, “Matematiğin daha yaygın olarak öğrencilere aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de başarılı matematikçi sayısı az. TUBİTAK'ta matematik ve proje yarışmaları düzenleniyor. Bir de bilgisayar yarışmaları var. Benim öngördüğüm modelde bunların hepsine de çalışan öğrenci yetiştirmek. Bu düşüncemizle ilgili bir proje hazırlayabiliriz. DAKA'dan da destek alarak dışarıdan hoca getirebiliriz. Biz Van'da bu modeli çok rahat uygulayabiliriz. Bir süre sonra TUBİTAK ödülleri sürekli Van'a verilecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Rektör Şevli, toplantıya katılan öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.