Van'da Mayıs karı etkili oluyor

Van'ın Özalp ilçesinde Mayıs karı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde etkili olurken etraf kısa sürede beyaza büründü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Öte yandan Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor.