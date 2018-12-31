Van'da Mekke'nin Fethi coşkuyla kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıldönümünü düzenlenen programla kutlandı.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından şiir, ilahi ve ezgilerin seslendirildiği program, Mekke'nin fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan AGD Van Şube Başkanı Yusuf Aydın, AGD olarak Türkiye'nin 81 ilinde 600'ü aşkın noktada Mekke'nin Fethi programları düzenlediklerini belirtti. Miladi takvime göre 1 Ocak 630 tarihinde fethedilen Mekke'nin yeni bir yıldönümünü kutladıklarını ifade eden Aydın, "Bu gece miladi takvimle 2018 yılı bitiyor ve dünya 2019 yılına giriyor. Dünyanın ve İslam aleminin durumuna baktığımızda yeni fetihlere ihtiyaç duyulduğu da ortadadır. İslam dünyası kan ağlarken Emperyalist güçler ise, hem kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı şekilde uyutup, uyuşturarak kitleler duyarsızlaştırıyor ve hakikatı örtbas ediyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir" dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ise, Mekke'nin fethini anarak hafızaları yeniden tazelediklerini belirterek, "Bir toplumun en büyük gücü hafızasıdır. Hafızasını yitirmiş toplum da ölü gibidir. Bizlerde Mekke'nin fethini anarak hafızamızı toparlıyoruz. Bizler uyumamak için Mekke'nin Fethi'ni icra etme gayretindeyiz. Kabul edelim ki yeryüzünün bir tarafında işgal, diğer tarafından fetih vardır. Gördüğünüz gibi bir işgal dönemi yaşıyoruz. İşgal dönemi insanlarda huzur getirmiyor. Dünyada kan, acı ve gözyaşı var. İşgal öldürür, işgal yaşatmaz. Oysa fetih başka bir şeydir. fetih; var eder, imar eder, medeniyet, adalet ve huzur getirir. işte Mekke'nin fethi ise fetihlerin anasıdır. Bu yüzden Mekke'nin fethini iyi idrak etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Program, Van'da gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Yarışmasının ödül töreni ve dua ile sona erdi.