Van'da Mekke'nin fethi kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıldönümünü düzenlenen programla kutlandı.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, Refah Partisi 21. dönem milletvekili ve Van Belediye eski Başkanı Fethullah Erbaş, ES-DER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Anadolu Gençlik Derneği'nin tanıtım filmi ile devam etti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu programı düzenleyen Anadolu Gençlik Derneği'nin Van Şubesi Van Şubesi Başkanına, yöneticilerine cani gönülden teşekkür ettiğini söyledi. Vali Bilmez, “İnancımız, geleneğimiz bunu emrediyor. İçinizde birileri insanlığı, insanları ilgiye güzelliğe teşvik etsin, kötülüklerden de alı koysun. İnşallah Van Anadolu Gençlik Derneği etrafında toplanan arkadaşlarımız, buna mazhar olan insanlardan olduğuna inanıyorum. Allah çalışmalarınızı bereketli kılsın. Gecenizin hayırlara vesile olasını, birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize vesile olmasını, İslam aleminde yaşanan acıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Bilmez'in ardından Van İl Müftüsü Ömer Keskin, ES-DER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program, okunan şiir, ilahi ve seslendirilen ezgilerin ardından sona erdi.