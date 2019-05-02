Van'da mera ıslah çalışması

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 mahallede ‘Mera Islah ve Amenajman' projesi hazırlandığı ve bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, her bir projenin 3 yıllık olup ve toplamda 204 bin dekar mera alanının ıslah edilmesi hedeflendiğini söyledi. Bu kapsamda zayıf mera alanlarına gübre atılması, hayvan içme suyu tesisatı (SIVAT), hayvanlar için gölgelik ve çiftçilere yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldığını da dile getiren Görentaş, “Bilindiği üzere çayır ve meralar muhtelif çevre ve kullanım faktörlerine bağlı olarak çoğunlukla özgün bitki örtülerini çeşitli seviyelerde kaybederek daha düşük kalitede ve daha az yem üretir duruma gelmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması; meraya olan aşırı baskının kaldırılması, kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını gidermek, bitki örtüsünün yeniden temini suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek ve kaba yem üretimine paralel bir şekilde hayvansal ürün miktarını artırmak sureti ile çiftçilerimizin ekonomik gelirlerini yükseltmek üzere; 2019 yılında çiftçilerimize 13 bin 20 kilogram sertifikalı yonca tohumu ve 2 bin 600 kilogram sertifikalı korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca zayıf mera alanlarına da 46 bin kilogram gübre atılmıştır. Böylece hayvancılık yetiştiriciliğinde en büyük girdiyi ve masrafı oluşturan kaba yem ihtiyacının karşılanmasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır” dedi.