Van'da “Mesleki Eğitim ve İstihdam” konulu toplantı

Mesleki eğitim ve istihdama yönelik önemli bir adım olarak yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin ve birçok kamu kurum temsilcisi katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin başkanlığında yapılan toplantıda; mesleki eğitimin önemi, meslek liselerinde mezun olan öğrencilerin kurumlarda istihdamı, güçlü bir insan gücünün yetişmesine olanak sağlamak, her mesleğin önemli olduğu gibi konular ele alındı.

Van'da görev yapan tüm kamu kurumlarının desteği ile mesleki eğitimin hak ettiği değere kavuşması, önünün açılması için işbirliğinin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “Mesleklere farklı yaklaşımlarla psikolojik olarak bir tıkanma ortaya çıkıyor. Oysaki her mesleğin bir farkı, bir önemi, bir değeri vardır. Bu yaklaşımla yola çıkarsak iyi bir insan gücünün ortaya çıkmasına vesile oluruz. Gerek Türkiye'de gerekse Van'da kalifiye eleman sıkıntısı maalesef iş gücünü pahalaştırıyor. Bugün Çin'i güçlü kılan, iyi bir ekonomiye sahip olmasını sağlayan insan gücüdür. Bunun için bizde iyi yetişmiş bir insan gücünü ortaya çıkarmamız gerekir. Bu anlamda mesleki eğitim, günümüz ihtiyacına cevap verebilecek bir durumu gelmeli. Hep birlikte mesleki eğitim önünü açmamız lazım. İhtiyaç belli. Mesleki eğitimde yaşanan sıkıntıları istişare etmek, önerileri dinlemek, yapılabilecek çalışmaları ele almak için bir araya geldik. Toplantımızın hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Şahin, istatistiki verilerle mesleki eğitimle ilgili slayt sunum yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, ihtiyaç olan yeni alanların açılması, ihtiyacı karşılayamayan alanların kapatılması, il genelinde alan ve dalların belirlenmesi, okul-özel sektör işbirliğinin görüşülmesi, il ve ilçeler bazında mesleği eğitim okul ve kurumlarının planlaması gibi gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı; öneri, soru ve cevap kısmıyla sona erdi.